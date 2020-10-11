Новая неделя начнется с дождей

Эстония остается на восточной периферии области низкого давления вдоль которой с моря к нам периодически поступают дождевые облака, вызывающие кратковременные осадки. Дождей много не будет, они пройдут лишь местами и преимущественно в прибрежных районах. Юго-западный ветер не сильный, а температура воздуха после холодной ночи будет по-осеннему скромно держаться вблизи 10-ти градусной отметки.