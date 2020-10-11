Новая неделя начнется с дождей

Эстония остается на восточной периферии области низкого давления вдоль которой с моря к нам периодически поступают дождевые облака, вызывающие кратковременные осадки. Дождей много не будет, они пройдут лишь местами и преимущественно в прибрежных районах. Юго-западный ветер не сильный, а температура воздуха после холодной ночи будет по-осеннему скромно держаться вблизи 10-ти градусной отметки.
В понедельник, 12 октября, днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Утром кое-где сохранится туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, на островах порывы до 12 м/с, на востоке Эстонии в первой половине дня слабый и неустойчивый по направлению ветер. Температура воздуха 10..13°С.