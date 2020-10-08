В пятницу в Эстонии усилится ветер

С Британских островов на Скандинавию движется циклон и под его влиянием у нас усилится южный ветер. Дождевые облака появятся в основном на западной окраине Эстонии, хотя к вечеру они доберутся и до восточных уездов.
Ветер с юга принесет дополнительное тепло и в юго-восточной Эстонии, где облачность будет тонкая, словно облачное покрывало, показания термометров повысятся до 15 градусов, однако в западной Эстонии, где погода более ветреная и облачная, тепла будет на один-два градуса меньше.
В пятницу, 9 октября, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, вечером зона осадков станет шире. Ветер южный и юго-восточный 4-9, порывами до 13 м/с, на западе Эстонии 8-13, порывами до 18 м/с, после обеда, начиная с островов, ветер развернется к юго-западному.
Температура воздуха составит 12-15°С.