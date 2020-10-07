Ср, 7.10.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • На смену солнцу придут дожди

На смену солнцу придут дожди

Дождь в Таллинне.

ФОТО: Raul Mee

Антициклон, принесший нам солнечную погоду, сменит область низкого давления, по периферии которой вдоль Балтийского моря будут наблюдаться дождевые облака. В долгом путешествие по Европе облака уже отдали много влаги и, когда они достигнут Эстонии, осадки пройдут не везде, а через пару дней кое-где солнышко вновь порадует нас своим появлением.

В четверг, 8 октября, облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах во второй половине дня порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back