На смену солнцу придут дожди

Антициклон, принесший нам солнечную погоду, сменит область низкого давления, по периферии которой вдоль Балтийского моря будут наблюдаться дождевые облака. В долгом путешествие по Европе облака уже отдали много влаги и, когда они достигнут Эстонии, осадки пройдут не везде, а через пару дней кое-где солнышко вновь порадует нас своим появлением.
В четверг, 8 октября, облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 3-9, на островах во второй половине дня порывами 13 м/с. Температура воздуха 14..17°С.