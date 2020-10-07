На смену солнцу придут дожди

Антициклон, принесший нам солнечную погоду, сменит область низкого давления, по периферии которой вдоль Балтийского моря будут наблюдаться дождевые облака. В долгом путешествие по Европе облака уже отдали много влаги и, когда они достигнут Эстонии, осадки пройдут не везде, а через пару дней кое-где солнышко вновь порадует нас своим появлением.