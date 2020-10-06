Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают небольшое похолодание

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, осадки преимущественно на западе страны. Ветер южных направлений, 2-8, около полуночи на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на островах порывами 12 м/сек. Температура воздуха ночью 8-13, на островах порывами 12, днем 14-17 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди.. Ветер южный и юго-западный 3-9, на островах порывами 12 м/сек, к утру усилится южный ветер, 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 5-12, на побережье порывами 15-18 м/сек, после полудня ветер сменит направление на юго-западное. Температура воздуха ночью 7-13, днем 13-15 градусов тепла.