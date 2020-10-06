Завтра синоптики обещают меньше дождей и больше солнца

Вероятность кратковременных дождей выше на западе Эстонии, там и ветер посвежей. В центральных и восточных уездах день будет сухим и довольно солнечным. Воздушная масса над нами все еще теплая и температуры воздуха превысят 15-ти градусную отметку. В последующие дни станет прохладней.