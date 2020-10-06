Завтра синоптики обещают меньше дождей и больше солнца

Эстония находится на восточной периферии обширной области низкого давления.
Вероятность кратковременных дождей выше на западе Эстонии, там и ветер посвежей. В центральных и восточных уездах день будет сухим и довольно солнечным. Воздушная масса над нами все еще теплая и температуры воздуха превысят 15-ти градусную отметку. В последующие дни станет прохладней.
В среду (7.10) днем переменная облачность. На западе Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 15..18°С.
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