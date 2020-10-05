Жителей Эстонии ждет теплый вторник с дождями

Активная ложбина низкого давления перемещается через Балтику с юга на север. Утром интенсивные дожди уйдут из Эстонии, а дневные осадки будут уже довольно слабыми, на западе республики не исключена гроза.
Усилится южный ветер, более сильным он ожидается опять же на западе. Температура воздуха превысит 15-градусную отметку, а к вечеру погода успокоится и прояснит.
Во вторник, 6 октября, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-12, порывы 15, на островах и западном побережье до 20 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха составит 15-18°С.