Прогноз на ближайшие дни: в Эстонии будет тепло и дождливо

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 5-10, после полуночи на побережье порывами 14 м/сек. Днем до полудня ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди после полудня облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится. Ветер сменит направление на юго-западное, 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/сек, после полудня сменит направление на южное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-18 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений, 3-9, около полуночи на островах и побережье порывами до 14 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам небольшие кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье до 14, днем 15-18 градусов тепла.