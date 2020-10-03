Синоптики: в начале следующей недели ожидается до 19 градусов тепла

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный 3-8, после полуночи на побережье порывами 13 м/сек. После полуночи ветер сменит направление на южное и ослабеет. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек, после полудня ветер сменит направление на восточное. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-19 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4-9, на островах и побережье порывами 13 м/сек. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер на востоке страны южных направлений, 3-8, на западе до полудня юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/сек, после полудня сменит направление на южное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 10-15, днем 15-19 градусов тепла.