На Эстонию надвигаются дожди

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек, на западных островах 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.