Сб, 3.10.2020
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На Эстонию надвигаются дожди

Осень.

ФОТО: Mailiis Ollino

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам дожди. Ветер восточный и юго-восточный, 4-9, на побережье порывами до 14 м/сек, на западных островах 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 8-14 градусов тепла.

Днем преимущественно облачно. По многим регионам дожди, местами сильные. Ветер восточный и юго-восточный, 4-9, порывами до 14, на побережье 8-13, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 12-16, в дождливую погоду 10 градусов тепла.

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