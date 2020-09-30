Завтра жителей Эстонии ждет хорошая погода

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков.
Местами туман. Ветер восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 5-10, на побережье до 13 градусов тепла.
Днем ожидается ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно восточных направлений, 3-9, на островах и северо-западном побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.
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