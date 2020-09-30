Эстония будет во власти российского циклона: чего ждать от погоды завтра

Над западом Европы возрастает влияние циклона, а его северная периферия достигнет Балтики. В пограничной зоне этих двух образований начнет постепенно усиливаться восточный ветер. Сегодняшний день в Эстонии будет комфортно теплым, сухим и с солнечным светом.