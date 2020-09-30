Эстония будет во власти российского циклона: чего ждать от погоды завтра

В ближайшие дни мы будем во власти российского антициклона, который обеспечит нас сухой и теплой погодой.
Над западом Европы возрастает влияние циклона, а его северная периферия достигнет Балтики. В пограничной зоне этих двух образований начнет постепенно усиливаться восточный ветер. Сегодняшний день в Эстонии будет комфортно теплым, сухим и с солнечным светом.
В четверг (1.10) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточный 3-9, на островах и северо-западном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 15..18°С.
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