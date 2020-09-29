В Эстонию возвращается хорошая погода

Закручивающиеся над Атлантикой циклоны усиливают ветер и несут дожди в Западную Европу, но дальше не пройдут. Препятствием им послужит мощный антициклон, расположенный над Россией, благодаря которому в ближайшие дни над Эстонией небо прояснится и погода станет сухой. Восточный ветер в основном будет слабым, но во второй половине недели начнет набирать силу.
В среду, 30 сентября, облачность поредеет. До обеда местами пройдут небольшие дожди и сохранится туман. Ветер в основном восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 14..18°С.