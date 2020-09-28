Во вторник будет тепло, но пройдут небольшие дожди

Антициклоны и циклоны в своем соревновании за превосходство на мгновение сделали паузу. Для нас отсутствие сильного противоборства означает спокойную погоду. Однако поблизости можно обнаружить одну малоактивную ложбину низкого давления. Последняя несет нам влагу, часть которой прольется в виде небольшого дождя.
Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут небольшие дожди. На востоке Эстонии ветер восточный и юго-восточный, на западе Эстонии – неустойчивого направления 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°С.
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