Во вторник будет тепло, но пройдут небольшие дожди

Антициклоны и циклоны в своем соревновании за превосходство на мгновение сделали паузу. Для нас отсутствие сильного противоборства означает спокойную погоду. Однако поблизости можно обнаружить одну малоактивную ложбину низкого давления. Последняя несет нам влагу, часть которой прольется в виде небольшого дождя.