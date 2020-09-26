Теплая погода не покинет Эстонию до конца сентября

В ночь на понедельник преимущественно ясная погода, к утру на юго-востоке страны облачно, выше вероятность осадков. Ветер преимущественно восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 6-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачность уплотнится. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 14-17, на севере страны до 19 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди и туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-13, по регионам упадет до 4 градусов тепла. Днем облачность рассеется начиная с юга страны. По регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.