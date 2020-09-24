Чт, 24.09.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Пятница в Эстонии будет теплой, но местами пройдут дожди

Пятница в Эстонии будет теплой, но местами пройдут дожди

Осень.

ФОТО: Mailiis Ollino

На смену летней погоде, царившей в Центральной Европе долгое время, приходят циклоны, а вместе с ними и дожди, которые доберутся и до берегов Балтики. Основная порция осадков достанется западным районам Эстонии, а на востоке возможны лишь отдельные случайные дождики. Воздух же будет по-прежнему теплым и только скрывающие солнце облака не дадут столбикам термометров взлететь к летним отметкам.

В пятницу, 25 сентября, в восточной Эстонии облачность рассеется. В западной Эстонии облачно, вечером облачность поредеет. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 16…20, на юго-востоке Эстонии до 22°С.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back