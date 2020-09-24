Пятница в Эстонии будет теплой, но местами пройдут дожди

На смену летней погоде, царившей в Центральной Европе долгое время, приходят циклоны, а вместе с ними и дожди, которые доберутся и до берегов Балтики. Основная порция осадков достанется западным районам Эстонии, а на востоке возможны лишь отдельные случайные дождики. Воздух же будет по-прежнему теплым и только скрывающие солнце облака не дадут столбикам термометров взлететь к летним отметкам.