В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12, на побережье порывами 15-17 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха ночью 9...14°C. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями, без осадков, вечером облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем 15...18°С.

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 4..9, на островах и побережье до 13°С. В среду днем по стране небольшая облачность, без осадков. Ветер южной четверти 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха днем 17..23°С.