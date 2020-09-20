Вс, 20.09.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра - последний день астрономического лета: теплом он не порадует

Завтра - последний день астрономического лета: теплом он не порадует

Осень. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

В последний день астрономического лета будет ощущаться дыхание осени. На погоду в нашей стране оказывает влияние с одной стороны, обширная область низкого давления на севере и, с другой стороны, антициклональное поле над центральными районами Европы.

Взаимодействие этих высотных барических образований приведет к усилению порывистого юго-западного ветра, вызывая ощущение холода. Пройдет небольшой дождь, и в некоторых местах солнце выглянет из-за облаков только на мгновение.

В понедельник (21.09) облачно с прояснениями, во второй половине дня облачность поредеет. Местами пройдет дождь. Усилится западный, юго-западный ветер 5-10, на побережье до 12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..17°С.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back