Завтра - последний день астрономического лета: теплом он не порадует

В последний день астрономического лета будет ощущаться дыхание осени. На погоду в нашей стране оказывает влияние с одной стороны, обширная область низкого давления на севере и, с другой стороны, антициклональное поле над центральными районами Европы.
Взаимодействие этих высотных барических образований приведет к усилению порывистого юго-западного ветра, вызывая ощущение холода. Пройдет небольшой дождь, и в некоторых местах солнце выглянет из-за облаков только на мгновение.
В понедельник (21.09) облачно с прояснениями, во второй половине дня облачность поредеет. Местами пройдет дождь. Усилится западный, юго-западный ветер 5-10, на побережье до 12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 15..17°С.