Завтра погода значительно улучшится

Северо-западный ветер ослабевает, но на северном побережье все еще порывистый, к вечеру ветер станет западным и принесет немного тепла.

В пятницу (18.09) днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, во второй половине дня северо-западный, западный ветер 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.