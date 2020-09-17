Eckerö Line и Viking Line отменили из-за шторма несколько рейсов в Таллинн

В Eckerö Line сообщили, что в четверг в общей сложности будут отменены восемь рейсов: парома M/S Finlandia с выходом в 9:00 и 15:15 из Хельсинки и в 12:00 и 18:30 из Таллинна. Finbo Cargo не отправится в четверг в 11:00 и 19:15 из Хельсинки в Мууга и в 15:15 и 23:30 из Мууга в Хельсинки.