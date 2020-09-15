Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают похолодание

В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 15 м/сек, на островах и северо-западном побережье северо-западный, 9-14, порывами до 23 м/сек, к утру на море ветер поднимется. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 10-15, порывами до 20, на западных островах и побережье 13-18, порывами до 28, на море до 30 м/сек, на востоке страны в первой половине дня ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 16 м/сек, во второй половине дня северо-западный и северный, немного поднимется. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.