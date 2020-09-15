Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают похолодание

По данным службы погоды Эстонии, во второй половине недели ожидается похолодание.
В ночь на четверг облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 15 м/сек, на островах и северо-западном побережье северо-западный, 9-14, порывами до 23 м/сек, к утру на море ветер поднимется. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный и северный, 10-15, порывами до 20, на западных островах и побережье 13-18, порывами до 28, на море до 30 м/сек, на востоке страны в первой половине дня ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 16 м/сек, во второй половине дня северо-западный и северный, немного поднимется. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.
В ночь на пятницу облачность рассеется. Кратковременные дожди преимущественно на востоке страны. Ветер северо-западный и северный, 9-14, порывами до 21, на побережье до 25 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13, порывами до 17-20 м/сек, во второй половине дня 5-10 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 4-8, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 4-9, на западном побережье и островах до 12 м/сек. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 6-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.