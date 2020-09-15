В среду в Эстонии ожидается прелюдия шторма

В ложбине низкого давления сходятся разные по характеристикам воздушные массы, что благоприятствует быстрому углублению циклона. Образовавшийся над Ботническим заливом атмосферный вихрь поспешит в сторону Финского залива и будет усиливаться. Уже вечером циклон будет ориентирован в нашу сторону, что вызовет шторм, который на побережье будет особенно заметным.

В среду, 16 сентября, в Эстонии ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня и вечером во многих местах пройдут ливни. В южной и восточной Эстонии возможны грозы. Ветер развернется с юго-восточного и южного к юго-западному и западному 4-10, порывами 14 м/с, вечером на островах и на северо-западном побережье усилится порывами до 18 м/с.