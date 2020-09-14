Во вторник в Эстонии будет тепло, но дождливо

К Балтийскому побережью с юга подступает по-летнему теплая воздушная масса и её северная периферия дотянется даже до Эстонии.
С севера же теплу противостоит более холодный воздух, так что на стыке этих двух воздушных масс кое-где может покапать дождик, но благодаря несильному ветру погода по ощущениям будет довольно приятной.
Во вторник, 14 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. В первой половине дня местами сохраняется туман. Ветер западной четверти 3-7, порывами до 10 м/с, на северо-востоке материковой части ветер слабый и переменного направления.
Температура воздуха составит 15-20°С.