Пн, 14.09.2020
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Во вторник в Эстонии будет тепло, но дождливо

Осень.

ФОТО: Mailiis Ollino

К Балтийскому побережью с юга подступает по-летнему теплая воздушная масса и её северная периферия дотянется даже до Эстонии.

С севера же теплу противостоит более холодный воздух, так что на стыке этих двух воздушных масс кое-где может покапать дождик, но благодаря несильному ветру погода по ощущениям будет довольно приятной.

Во вторник, 14 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь. В первой половине дня местами сохраняется туман. Ветер западной четверти 3-7, порывами до 10 м/с, на северо-востоке материковой части ветер слабый и переменного направления.

Температура воздуха составит 15-20°С.

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