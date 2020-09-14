Блог ⟩ В Эстонии свирепствует штормовой ветер: без электричества остались тысячи домов

В ночь на четверг до полуночи на островах, западном и северо-западном побережье ожидается северо-западный ветер порывами до 18 м/с, после полуночи он продолжит подниматься, а утром порывы будут достигать 25 м/с, на Хийумаа и Сааремаа – 30 м/с.

В материковой части страны ветер после полуночи западный и северо-западный порывами до 15, утром до 18 м/с. Днем ветер в материковой части страны северо-западный порывами до 20, на западе страны не исключены порывы до 23 м/с. На островах и побережье ветер северо-западный и северный 15-20, порывами до 28, на морском побережье возможны порывы до 32 м/сек.

Вечером ветер постепенно начнет стихать.

Синоптики и спасатели предупреждают, что сильный ветер может повалить деревья и привести к отключению электричества и воды. Из-за поваленных деревьев и сильного бокового ветра на шоссе может быть небезопасно. Штормовой ветер может серьезно нарушить или временно прервать судоходное сообщение.

Согласно данным на сайте Elektrilevi, по состоянию на утро четверга свыше 2000 домохозяйств было обесточено. Если вы не знаете, как действовать в случае отключения электричества, читайте инструкцию на сайте Elektrilevi.