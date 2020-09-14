В четверг в Эстонии ожидается шторм, порывы ветра достигнут 30 м/с

Метеослужба сообщила в социальных сетях, что во многих местах в Центральной Европе температура воздуха превысит 25°C или даже приблизится к 30°C. Воздействие антициклона усилится, и его край медленно расширится в северном направлении через Прибалтику.

Сегодня в нашей стране будет наблюдаться преимущественно пасмурная погода. Временами из облаков будет выглядывать солнце. Местами ливни. Самая высокая вероятность осадков в Южной Эстонии. Ветер западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером ветер утихнет. Температура воздуха составит 15-19°C.

Умеренно теплая температура сохранится до среды. В четверг, 17 сентября, с большой вероятностью будет шторм — сильные порывы ветра будут дуть с северо-запада. Натиск прохладного воздуха должен начаться уже в ночь на четверг.

По данным синоптиков, в четверг в центральной части страны порывы ветра превысят 20/с, на побережье до 25 м/с, не исключено — до 30 м/с.