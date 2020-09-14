Фото и блог ⟩ Ураган ломает деревья и сносит крыши, тысячи людей остались без электричества

В ночь на четверг до полуночи на островах, западном и северо-западном побережье ожидается северо-западный ветер порывами до 18 м/с, после полуночи он продолжит подниматься, а утром порывы будут достигать 25 м/с, на Хийумаа и Сааремаа – 30 м/с.

В материковой части страны ветер после полуночи западный и северо-западный порывами до 15, утром до 18 м/с. Днем ветер в материковой части страны северо-западный порывами до 20, на западе страны не исключены порывы до 23 м/с. На островах и побережье ветер северо-западный и северный 15-20, порывами до 28, на морском побережье возможны порывы до 32 м/сек.

Вечером ветер постепенно начнет стихать.

Синоптики и спасатели предупреждают, что сильный ветер может повалить деревья и привести к отключению электричества и воды. Из-за поваленных деревьев и сильного бокового ветра на шоссе может быть небезопасно. Штормовой ветер может серьезно нарушить или временно прервать судоходное сообщение.

Согласно данным на сайте Elektrilevi, по состоянию на утро четверга свыше 2000 домохозяйств было обесточено. Если вы не знаете, как действовать в случае отключения электричества, читайте инструкцию на сайте Elektrilevi.

Чтобы шторм нанес как можно меньше вреда, советуется: Убрать с улицы все предметы, которые могут взлететь из-за ветра;

Припарковать автомобиль на открытой местности или в гараже;

Закрыть все окна и двери;

Иметь в виду возможные перебои в подаче электроэнергии, зарядить мобильный телефон, найти фонарик и т. д;

Запастись питьевой водой, батарейками и топливом. Во время шторма: Оставайтесь в помещении;

Не передвигайтесь на автомобиле. Если поездка необходима, заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный телефон;

Управляя автомобилем, выберите подходящую скорость. Имейте в виду, что на дороге могут возникнуть препятствия;

В случае сильного дождя, остановите автомобиль у дороги и включите аварийные огни;

Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите об этом по телефону Elektrilevi 1343;

В случае угрожающей жизни или здоровью опасности позвоните на номер 112.