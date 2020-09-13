Жителей Эстонии ждет дождливый и ветреный понедельник

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, вероятность осадков выше сего на юге страны.
Ветер западный и юго-западный , 3-9, около полуночи порывами до 14, в окрестностях Рижского залива 7-12, порывами до 17 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на северном побережье 15 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.