Вс, 13.09.2020
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Жителей Эстонии ждет дождливый и ветреный понедельник

Дождливая погода.

ФОТО: Mailiis Ollino

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, вероятность осадков выше сего на юге страны.

Ветер западный и юго-западный , 3-9, около полуночи порывами до 14,  в окрестностях Рижского залива 7-12, порывами до 17 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла. 

Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на северном побережье 15 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла. 

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