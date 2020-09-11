В субботу в Эстонии вновь ожидается усиление ветра

Новый циклон с Атлантики, достигнув Норвежского моря, вызовет у нас в субботу усиление ветра. Более плотная облачность ожидается в северной Эстонии и вероятность дождей здесь больше.
В южной Эстонии будут лишь отдельные ливни, облачность тоньше а проглядывающее из-за облаков солнце поможет столбикам термометров приблизится к 20-градусной отметке.
В субботу, 12 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятность осадков больше в северной Эстонии. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами до 14 м/с, в прибрежных районах западной Эстонии 8-13 порывами до 18 м/с.
Температура воздуха составит 14-19°С.