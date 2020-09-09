В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и прохладно

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный, 4-8, порывами до 15 м/сек, на побережье 8-13, порывами до 17, на северном побережье до 22 м/сек, после полуночи постепенно уляжется. Температура воздуха 6-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 3-9, на западном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 5-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 4-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.