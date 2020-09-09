Завтра синоптики обещают ветреную холодную погоду

Финляндии и в дальнейшем его путь будет проходить через территорию России. Давление воздуха постепенно начинает расти. Господство северо-западного ветра будет разгонять облака и к вечеру осадки прекратятся повсеместно. Воздух становится прохладным и с сильным ветром создаёт ощущение промозглости.