Завтра синоптики обещают ветреную холодную погоду

Активный циклон достиг юго-восточных районов Финляндии и в дальнейшем его путь будет проходить через территорию России.
Финляндии и в дальнейшем его путь будет проходить через территорию России. Давление воздуха постепенно начинает расти. Господство северо-западного ветра будет разгонять облака и к вечеру осадки прекратятся повсеместно. Воздух становится прохладным и с сильным ветром создаёт ощущение промозглости.
В четверг(10.09) облачно с прояснениями. Местами пройдёт ливневой дождь, возможна гроза. К вечеру небо прояснится и погода улучшится. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 12...15°С.