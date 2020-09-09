Ср, 9.09.2020
Weather estonia Погода в Эстонии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают ветреную холодную погоду

Завтра синоптики обещают ветреную холодную погоду

Дождь и ветер.

ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Активный циклон достиг юго-восточных районов Финляндии и в дальнейшем его путь будет проходить через территорию России.

Финляндии и в дальнейшем его путь будет проходить через территорию России. Давление воздуха постепенно начинает расти. Господство северо-западного ветра будет разгонять облака и к вечеру осадки прекратятся повсеместно. Воздух становится прохладным и с сильным ветром создаёт ощущение промозглости.

В четверг(10.09) облачно с прояснениями. Местами пройдёт ливневой дождь, возможна гроза. К вечеру небо прояснится и погода улучшится. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 12...15°С.

Читать также

Tamrex

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ
Back