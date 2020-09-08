Завтра в Эстонии будут лить дожди

В начале ночи на востоке страны юго-западный ветер, по остальным районам западный, северо-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха ночью 6...12, на наветренной стороне побережья до 15°С.

Утром в среду небольшая и переменная облачность, в отдельных местах пройдет ливневой дождь. Ветер западной четверти 3-8, порывами 12 м/с. К полудню облаков станет больше и во второй половине дня осадки пройдут во многих местах. Усилится юго-западный ветер 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Вечером к островам подойдет очередная полоса дождей и продолжится усиление юго-западного ветра порывами до 18 м/с. Температура воздуха 15...18°С.

На Чудском озере до полуночи юго-западный ветер, во второй половине ночи западный, северо-западный ветер 6-11, порывами 15 м/с, к утру ослабеет. Высота волны 0,7-1,3 м. До полуночи пройдут кратковременные дожди. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью 9..11°С.