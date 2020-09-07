Во вторник в Эстонии будет ветрено и дождливо

Во вторник, 8 сентября, в Эстонии уплотнится облачность. Зона осадков распространится по всей Эстонии, местами дождь будет сильным. Вечером, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный, южный усилится до 6-12, порывами до 15, на побережье порывами до 20 м/с, после обеда, начиная с островов, ветер развернется к западному, северо-западному направлению и немного ослабеет.