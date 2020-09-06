Осень на дворе: в ближайшие дни синоптики обещают похолодание

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам туманы. К утру на островах облачность уплотнится, пойдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, утром на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем по всей стране облачность уплотнится и пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-13, порывами до 15, на побережье до 20 м/сек. Во второй половине дня начиная с островов ветер переменится на западный и северо-западный и немного уляжется. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

В ночь на среду начиная с запада облачность рассеется. До полуночи на востоке страны дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье местами до 15 градусов. Днем переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и юго-западный, 6-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.