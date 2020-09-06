Вс, 6.09.2020
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Неделя начнется с новой порции дождей

Проливной дождь затопил вчера улицы Таллинна.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны туманы. Ветер южный и юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 8-11, на побережье до 14 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером облачность рассеется, а осадки станут реже. Ветер юго-западный, 3-8, порывами до 12 м/сек. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха, 14-18 градусов тепла.

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