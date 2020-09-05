Прогноз на ближайшие дни: жителей Эстонии ждут дожди и похолодание

В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 7-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, утром на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-10, на побережье до 13 градусов. Днем облачность уплотнится, на острова придет зона дождей, которая распространится по всей смерти. Ветер юго-западный, 7-13, порывами до 15, на побережье до 20 м/сек. Во второй половине дня ветер начиная с островов переменится на западный и северо-западный. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.