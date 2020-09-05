Завтра жителей Эстонии ждут дожди, возможны грозы

По многим регионам дожди, возможны грозы, местами ливни. После полуночи облачность рассеется, а вероятность осадков сократится. По регионам туманы. Ветер южный и юго-западный, 3-9, порывами до 13 м/сек. После полуночи ветер уляжется. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла.