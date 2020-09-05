Сб, 5.09.2020
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Завтра жителей Эстонии ждут дожди, возможны грозы

Дождливая погода.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье до полуночи ожидается облачная с прояснениями погода.

По многим регионам дожди, возможны грозы, местами ливни. После полуночи облачность рассеется, а вероятность осадков сократится. По регионам туманы. Ветер южный и юго-западный, 3-9, порывами до 13 м/сек. После полуночи ветер уляжется. Температура воздуха 8-13, на побережье до 15 градусов тепла.

Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 3-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

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