Аномальная жара: на Кипре зарегистрирована самая высокая температура воздуха в ЕС в этом году

В пятницу, 4 сентября, столбик термометра на Кипре поднялся до +45,8 градусов, что условно является наивысшей зарегистрированной в этом году температурой воздуха в Евросоюзе, свидетельствуют данные с международных станций наблюдения.
Это и сильнейшая жара, когда-либо зарегистрированная на Кипре осенью, пишет Rus.TVNET.
В столице Кипра Никозии в пятницу воздух прогрелся до +45,8 градусов, что является абсолютным рекордом жары в городе.
В Израиле жара усилилась до +48,9 градусов, что также является новым рекордом жары в сентябре.
В Иерусалиме столбик термометра поднялся до отметки в +42,7 градуса, второй день подряд побив абсолютный рекорд жары.
Рекорд осени был установлен и в Иордании - там воздух прогрелся до +48,2 градусов.
Днем ранее - 3 сентября - в Турции с +47,1 градусов был побит рекорд максимальной температуры сентября.
Рекорды были побиты и в других местах на Ближнем Востоке и юге России, в середине первой недели сентября нехарактерная жара наблюдалась также в Украине и на Балканах.
Так как географически Кипр находится в Азии, наивысшая зарегистрированная температура воздуха в Европе в этом году - неполные +45 градусов в Испании в конце июля и начале августа.