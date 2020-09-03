Теплую пятницу омрачат дожди

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
По регионам кратковременные дожди, на островах и побережье возможны грозы. Ветер южных направлений 2-8, на западных островах 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9-13, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер южный и юго-западный 5-11, на западных островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.