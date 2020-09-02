Четверг в Эстонии выдастся теплым, но с дождями и грозами

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, к утру вероятность осадков на западе страны поднимется.
До полуночи ветер восточный и северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи переменится на юго-восточный и уляжется. Температура воздуха 9-13, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По многим региона кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
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