В среду в Эстонии будет дождливо и ветрено

В ночь на среду в Эстонии небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Ветер восточных направлений 2-8, утром усилится на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью 6..11, на побережье местами 14°С.
В среду в течение дня в Эстонии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха днем 16..20°С.
На Чудском озере в ночь на среду ветер восточных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Без осадков, местами возможен туман. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха ночью 9..12°C.
В среду днем в Причудье ветер восточный 5-9, порывами до 12 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Возможен кратковременный дождь. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха днем 16..18°C.