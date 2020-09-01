В среду в Эстонии будет дождливо и ветрено

В среду в течение дня в Эстонии переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Ветер восточный и северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха днем 16..20°С.

На Чудском озере в ночь на среду ветер восточных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Без осадков, местами возможен туман. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха ночью 9..12°C.