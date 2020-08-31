В первый день осени погода должна приятно удивить жителей Эстонии

И хотя до позднего вечера на погоду будет оказывать влияние сохраняющаяся на высоте область пониженного давления, все же в западных и северо-западных уездах Эстонии облачность начнет рассеиваться и первый школьный день пройдет без осадков. Но в восточных и южных уездах сохранится облачная погода и местами пройдут дожди. Самые высокие показания термометра днем достигнут близкой к 20°С отметки.