В первый день осени погода должна приятно удивить жителей Эстонии

Растущие показания барометра дают основание ожидать более приятную погоду.
И хотя до позднего вечера на погоду будет оказывать влияние сохраняющаяся на высоте область пониженного давления, все же в западных и северо-западных уездах Эстонии облачность начнет рассеиваться и первый школьный день пройдет без осадков. Но в восточных и южных уездах сохранится облачная погода и местами пройдут дожди. Самые высокие показания термометра днем достигнут близкой к 20°С отметки.
Во вторник, 1 сентября, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, после обеда осадки станут реже. Ветер северных направлений 3-9, до обеда на побережье порывами 12 м/с.
Температура воздуха составит 16-20°С.