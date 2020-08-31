Пн, 31.08.2020
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  • В первый день осени погода должна приятно удивить жителей Эстонии

В первый день осени погода должна приятно удивить жителей Эстонии

Черепитчатый шпажник.

ФОТО: Lilli Tölp

Растущие показания барометра дают основание ожидать более приятную погоду.

И хотя до позднего вечера на погоду будет оказывать влияние сохраняющаяся на высоте область пониженного давления, все же в западных и северо-западных уездах Эстонии облачность начнет рассеиваться и первый школьный день пройдет без осадков. Но в восточных и южных уездах сохранится облачная погода и местами пройдут дожди. Самые высокие показания термометра днем достигнут близкой к 20°С отметки.

Во вторник, 1 сентября, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, после обеда осадки станут реже. Ветер северных направлений 3-9, до обеда на побережье порывами 12 м/с.

Температура воздуха составит 16-20°С.

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