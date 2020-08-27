Завтра жителей Эстонии ждет очередной дождливый день

Ложбина сместилась на территорию России, однако ее западная часть оказывает влияние на Прибалтику и поэтому в восточных уездах Эстонии еще наблюдаются дождевые облака.
Над Балтийским морем сформировалась узкая полоса повышенного давления, которая медленно движется на восток. Облачность рассеивается, ветер ослабевает и следующая ночь будет в Эстонии довольно прохладной.
В пятницу (28.08) днем переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятность осадков выше на востоке Эстонии. Ветер северной четверти 2-8 м/с, вечером на западе страны ветер развернется к восточной четверти. Температура воздуха 16…20°С.