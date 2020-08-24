Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают череду дождей

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. В первой половине дня малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Около полудня начиная с юго-запада страны облачность уплотнится, во второй половине дня на острова придет зона осадков, которая распространится дальше по материковой части страны. Возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/сек, во второй половине дня на островах и юге страны юго-восточный. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, зона дождей распространится по стране. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек, после полуночи начиная с островов переменится на северо-восточный, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Во второй половине дня начиная с северо-запада страны облачность рассеется, дожди прекратятся. Ветер северных направлений, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.