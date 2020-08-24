Завтра жителей Эстонии ждет очередной дождливый день

Погоду в Эстонии определяет южная периферия обширного циклона, обосновавшегося над Северной Европой, по которой поступает все больше и больше влаги.
Поэтому сегодня в Эстонии ожидаются обильные дожди и возможны грозы. Однако, несмотря на пасмурную погоду, воздух теплый, показания термометров останутся в основном около 18° С.
Во вторник (25.08) облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..20°С.