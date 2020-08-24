Пн, 24.08.2020
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Завтра жителей Эстонии ждет очередной дождливый день

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Погоду в Эстонии определяет южная периферия обширного циклона, обосновавшегося над Северной Европой, по которой поступает все больше и больше влаги.

Поэтому сегодня в Эстонии ожидаются обильные дожди и возможны грозы. Однако, несмотря на пасмурную погоду, воздух теплый, показания термометров останутся в основном около 18° С.

Во вторник (25.08) облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

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