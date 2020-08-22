Жителей Эстонии ждет теплое и дождливое воскресенье

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье до полуночи ожидается преимущественно облачная погода, дожди, местами грозы и ливни.
После полуночи начиная с островов облачность разрядится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, 4-10, порывами до 15 м/сек, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла.
Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 4-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 19-23 градусов тепла.