Сб, 22.08.2020
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Жителей Эстонии ждет теплое и дождливое воскресенье

Летний дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье до полуночи ожидается преимущественно облачная погода, дожди, местами грозы и ливни.

После полуночи начиная с островов облачность разрядится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, 4-10, порывами до 15 м/сек, после полуночи немного ослабеет. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла.  

Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 4-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 19-23 градусов тепла.

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