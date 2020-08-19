Прогноз на ближайшие дни: в выходные придут дожди с грозами

В ночь на пятницу в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 18°С. В пятницу днем небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, на северном побережье и северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

В ночь на субботу в Эстонии на материке - малооблачно, без осадков. На островах более облачно и утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С. В субботу днем на западе Эстонии облачность уплотнится. На островах пройдет дождь, во второй половине дня осадки распространятся на материк, возможна гроза. На востоке Эстонии облачность небольшая и погода без осадков сохранится до вечера, затем вероятность ливней и гроз увеличится. Ветер южный, юго-восточный 5-9, порывами 12, на побережье до 15 м/с, вечером на островах развернётся к юго-западному. Температура воздуха в течение дня 20..25°С.