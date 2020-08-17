Завтра синоптики обещают отличную летнюю погоду

В ночь на вторник в Эстонии малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 17°С.
Во вторник днем в Эстонии сохранится небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 20...25°С.
На Чудском озере в ночь на вторник переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая, может образоваться туман. Температура воздуха 8...11°С.
Во вторник днем в Причудье переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 20...23°С.