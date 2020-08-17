Пн, 17.08.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра синоптики обещают отличную летнюю погоду

Завтра синоптики обещают отличную летнюю погоду

Еще есть шанс попасть на пляж.

ФОТО: Mailiis Ollino

В ночь на вторник в Эстонии малооблачно, без осадков. Местами образуется туман. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 17°С.

Во вторник днем в Эстонии сохранится небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

На Чудском озере в ночь на вторник переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая, может образоваться туман. Температура воздуха 8...11°С.

Во вторник днем в Причудье переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 20...23°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ