Завтра синоптики обещают отличную летнюю погоду

Во вторник днем в Эстонии сохранится небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 20...25°С.

На Чудском озере в ночь на вторник переменный ветер 2-7 м/с. Высота волны до 0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая, может образоваться туман. Температура воздуха 8...11°С.