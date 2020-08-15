В воскресенье ожидается до 28 градусов тепла

В воскресенье днем по Эстонии небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8, порывами до 11 м/с, во второй половине дня по западу Эстонии повернёт на северо-западный. Температура воздуха днем 22..28°С.