В воскресенье ожидается до 28 градусов тепла

В ночь на воскресенье в Эстонии ясно и малооблачно, без осадков. Во многих местах туман. Ветер западный, юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 10..15, на побережье до 18°С.
В воскресенье днем по Эстонии небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 3-8, порывами до 11 м/с, во второй половине дня по западу Эстонии повернёт на северо-западный. Температура воздуха днем 22..28°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер западный, юго-западный 2-8 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Без осадков. Местами возможен туман, однако видимость хорошая. Температура воздуха ночью 13..15°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер западный, юго-западный 3-8, порывами 11 м/с. Высота волны 0,4 до 1,0 м. После обеда возможен кратковременный дождь. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 21..23°С.