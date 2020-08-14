Предстоящие выходные подарят жителям Эстонии новую порцию тепла

В предстоящие выходные Эстония будет находиться на границе двух различных барических образований, из которых главенство присвоит расположенный к югу антициклон.
Господство западного переноса на высотах послужит причиной поступления в наши широты теплого воздуха и показания термометров в дневные часы смело перейдут отметку 20°С и выше. Поступающая влага из района Балтийского моря благоприятна для формирования туманов в ночные часы, а в дневные часы местами будет способствовать отдельным ливням.
В субботу, 15 августа, на западе страны небольшая облачность и без осадков. По центральным и восточным районам переменная облачность и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 21-27°С.