Пт, 14.08.2020
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Предстоящие выходные подарят жителям Эстонии новую порцию тепла

Пляж в Таллинне.

ФОТО: Madis Veltman

В предстоящие выходные Эстония будет находиться на границе двух различных барических образований, из которых главенство присвоит расположенный к югу антициклон.

Господство западного переноса на высотах послужит причиной поступления в наши широты теплого воздуха и показания термометров в дневные часы смело перейдут отметку 20°С и выше. Поступающая влага из района Балтийского моря благоприятна для формирования туманов в ночные часы, а в дневные часы местами будет способствовать отдельным ливням.

В субботу, 15 августа, на западе страны небольшая облачность и без осадков. По центральным и восточным районам переменная облачность и местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 21-27°С.

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