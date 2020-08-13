Синоптики: теплая погода продержится не меньше недели

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. По регионам туманы. Ветер преимущественно юго-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье до 17 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. К вечеру на востоке страны переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем солнечная погода, во второй половине дня на северо-востоке страны переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 4-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 22-28 градусов тепла.