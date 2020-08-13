Завтра жителей Эстонии ждет еще один дождливый день

Страны Балтии находятся под влиянием расположившегося над Белоруссией антициклона, однако в то же время свою роль играет и протянувшаяся со Скандинавии на восток ложбина низкого давления с более влажным воздухом.
Ночные туманы и дополнительная влага будут способствовать развитию облачности, так что местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет около 20 градусов.
В пятницу (14.08) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 18…23°С.