Чт, 13.08.2020
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра жителей Эстонии ждет еще один дождливый день

Завтра жителей Эстонии ждет еще один дождливый день

Дождь в Пярну. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elin Hein

Страны Балтии находятся под влиянием расположившегося над Белоруссией антициклона, однако в то же время свою роль играет и протянувшаяся со Скандинавии на восток ложбина низкого давления с более влажным воздухом.

Ночные туманы и дополнительная влага будут способствовать развитию облачности, так что местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха будет около 20 градусов.

В пятницу (14.08) переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 18…23°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ